Украинский нападающий Яковенко забил гол в 4-м матче подряд: видео

Форвард "Эсбьерга" Юрий Яковенко забил в матче 15-го тура чемпионата Дании против "Хорсенс" – 1:1.

Форвард вышел в стартовом составе команды и на 2-й минуте встречи вывел "Эсбьерг" вперед. Яковенко замкнул прострел Ионы Кауко.

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Гол Яковенко стал уже четвертым в четырех подряд матчах за "Эсбьерг" – в предыдущих турах Юрий отличился в воротах "Копенгагена", "Митьюлланда" и "Сеннерюска".

Благодаря этой ничьей Эсбьерг прервал серию из трех поражений подряд, но остался на предпоследнем месте в турнирной таблице, имея в своем активе всего 10 очков.

Стоит отметить, что нападающий выступает за датский клуб с лета 2017 года. В Украине Яковенко играл за "Оболонь", "Оболонь-2" и "Днепр-2"

Видео гола Юрия Яковенко

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