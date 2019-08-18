Украинский нападающий забил очередной красивейший гол в иностранном чемпионате: видео

Украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола помог своей команде обыграть "Тараз" (2:0) в матче 23-го тура чемпионата Казахстана.

В первом тайме команды голов не забивали. На 59 минуте украинец получил мяч возле штрафной соперника и пробил из-под трех защитников. Мяч рикошетом перелетел вратаря и попал в ворота.

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На 71 минуте Эсеола мягко навесил на партнера, а тот метко пробил в верхний угол ворот. Следовательно, победа Кайрата со счетом 2:0.

В чемпионате Эсеола забил уже 13 мяч в 18 играх – он лучший бомбардир первенства Казахстана в нынешнем сезоне.

"Кайрат" возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 47 очков, что на 1 балл больше, чем у "Тоболу". В следующем туре команда Эсеола сыграет дома против "Окжетпеса" 25 августа.

Видео гола Адеринсола Эсеола