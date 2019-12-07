Украинский непобедимый нокаутер узнал имя следующей "жертвы"

Украинский проспект первого среднего веса Сергей Богачук (16-0, 16 КО) проведет пятый поединок в 2019 году.

Последний раз нокаутер выходил на ринг в конце октября. Команда 24-летнего украинца решила обойтись без долгого простоя, но подобрала Богачуку проходного соперника, пишет Xsport.

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Им стал 28-летний колумбиец Карлос Гальван (17-9-1, 16 КО), который еще ни разу не побеждал за пределами родины.

Бой Богачук – Гальван состоится 13 декабря в Индио, Калифорния, США. Встреча пройдет в 8-раундовом формате.

Спорт 24 писал, что в ночь с 27 на 28 октября в Лос-Анджелесе состоялся вечер бокса, где в главном событии украинец Сергей Богачук (16-0, 16 КО) нокаутировал американца Тайрона Брансона (28-8-2, 25 КО).