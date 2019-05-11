Украинский нокаутер уверенно победил в первом поединке за последние полтора года

В ночь с 10 на 11 мая на вечере бокса в Калифорнии украинский полутяж Вячеслав Шабранский (20-2, 16 КО) провел первый бой за полтора года.

32-летний боксер победил представителя Мексики Хильберто Рубио (9-7, 6 КО). По ходу поединка команда мексиканца сняла его с боя. Об этом сообщает Luckypunch.net.

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Для Шабранского эта победа стала 20-й в профессиональной карьере, при двух поражениях.

В последний раз украинец выходил на ринг в ноябре 2017 года в бою против известного россиянина Сергея Ковалева, проиграв сопернику техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, чемпион WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе Александр Усик получил травму накануне боя против Карлоса Такама. Поединок был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле. Для украинского боксера это должен был стать дебютный бой в супертяжелом весе. Однако его пришлось перенести на неопределенный срок. И вообще неизвестно, точно ли он состоится. Ведь Карлос Такам может провести бой против Майкла Хантера 25 мая.

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