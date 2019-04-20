Украинский нокаутер вернется в ринг после паузы в полтора года

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Вячеслав Шабранский
Вячеслав Шабранский / Фото из открытых источников

Украинский боксер полутяжелой весовой категории Вячеслав Шабранский (19-2, 16 КО) проведет первый бой за полтора года.

Боксер встретится с 39-летним ветераном Алланом Грином (33-6, 22 КО). Поединок пройдет 10 мая в городке Бербанк, Калифорния.

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Предыдущий бой украинец провел 25 ноября 2017 года, когда проиграл техническим нокаутом россиянину Сергею Ковалеву. Бой проходил в "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке и прошел за полного преимущества российского спортсмена.

Также в пассиве украинца есть еще одно поражение – от крепкого кубинца Салливана Баррера. Кроме этого Вячеславу удалось завоевать 19 побед, из них 16 нокаутом.

Спорт 24 сообщал, что следующий поединок с участием Александра Усика состоится
25 апреля в американском городе Оксон-Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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