Украинский олимпийский чемпион Торохтий рассказал о своей дисквалификации из-за допинга

Победителя Олимпиады в Лондоне 2012 украинского тяжеловеса Алексея Торохтия дисквалифицировали за допинг. Также у него забрали олимпийскую золотую медаль.

6 августа 2012 года Алексей Торохтий стал чемпионом Олимпийских игр 2012 в весовой категории до 105 кг. Для победы ему хватило показателя 412 килограммов (185+227), что лишь на килограмм больше, чем у Наваба Насиршелала из Ирана, который занял второе место. Однако в декабре 2018 года проверка допинг-пробы Торохтия с Олимпийских игр 2012 года дала положительный результат. В ней обнаружили запрещенный препарат (дегидрохлорметилтестостерон).

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19 декабря 2019 года на официальном сайте Международного олимпийского комитета было опубликовано решение о дисквалификации Торохтия из-за допинга с 18 декабря 2018 года до 17 декабря 2020 года. Также были аннулированы результаты Торохтия с 4 августа 2012 года по 3 августа 2015 года. Однако если дисквалификация мало повлияла (Торохтий закончил профессиональную карьеру в 2014 году), то аннулирование результатов привело к тому, что его лишили золотой медали, полученной на Олимпиаде 2012.

О том, что у него обнаружили допинг, Торохтий знал еще в декабре 2018 года. Именно тогда и начался просмотр допинг-проб участников Олимпиады-2012. Впоследствии подозрение подтвердили благодаря пробе B.

"В течение всех 12 лет выступлений на международной арене, все результаты моих допинг тестов были отрицательными. В феврале 2019 года было осуществлено вскрытие пробы B для получения подробной информации. Запрещенное вещество найдено в незначительной концентрации и, по оценке независимого эксперта, сопоставима с однократным попаданием в организм и никак не могла повлиять на соревновательный результат. Проводить анализ всех спортивных добавок, которые я использовал на тот период, через 7 лет, не представляется возможным, да и не имеет смысла, поскольку по правилам Международного олимпийского комитета, любая концентрация – это нарушение", – заявил по этому поводу Торохтий.

"Как я себя чувствую? Год назад я был расстроен, узнав эту новость, но на данный момент я сосредоточен на моей семье и моих новых проектах. Что я об этом думаю? Лучше я напишу об этом в своей книге", – подытожил Торохтий.