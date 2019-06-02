Украинский пловец Андрей Говоров завоевал бронзу на этапе Лиги чемпионов FINA

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал бронзовую награду Лиги чемпионов FINA (Champions Swim Series) в Индианаполисе.

Спортсмен показал третье время – 23,14 секунды на коронной 50-метровке баттерфляем. Победитель Николас Сантос из Бразилии показал время 22.94 секунды.

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Впоследствии украинец еще выступил в финале 100-метровки баттерфляем. Но там показал лишь четвертый результат и остался без награды.

Стоит добавить, что это уже третья медаль Говорова на этапах Лиги чемпионов по плаванию. На соревнованиях в китайском Гуанчжоу он тоже стал третьим со временем 23,28. Он проиграл всего 1 сотую секунды американцу Майклу Эндрю, который стал вторым. Победу одержал бразилец Николас Сантос – 23,01.

Уже во время этапа в Будапеште Говоров показал время 22,87 секунды. Он снова проиграл представителю Бразилии Николасу Сантосу. На этот раз 00.27 секунды. Но Говоров сумел опередить пятикратного чемпиона мира на короткой воде американца Майкла Эндрю.

Что такое FINA Международная любительская федерация плавания (сокращенно FINA) — организация, которая объединяет большинство национальных плавательных федераций, определяет основные направления развития некоторых (самых популярных) водных видов спорта, это: плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло, плавание на открытой воде.



Под эгидой FINA проводится Чемпионат мира по водным видам спорта и другие международные соревнования. Штаб-квартира организации расположена в швейцарской Лозанне.