Украинский пловец установил мировой рекорд на чемпионате мира

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Богдан Гриненко
Богдан Гриненко / Кадр из видео

На чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне побили рекорд на дистанции 100 метров на спине в классе S7 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Новым рекордсменом стал украинец Богдан Гриненко.

Богдан Гриненко показал время 1:08,92 минуты, тем самым побив рекорд британца Джонатана Фокса на 0,23 секунды. Также украинец почти на секунду опередил ближайших преследователей – россиянина Андрея Гладкова и аргентинца Пипо Карломаньо. Сразу за ними финишировал украинец Андрей Трусов. Еще один украинец Евгений Богодайко показал шестой результат.

Видео финального заплыва и установление мирового рекорда

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Видео награждения

Эта награда стала 11 золотой медалью для сборной Украины на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне. Благодаря этому Украина поднялась на третье место.

 

 

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Теги: Паралимпийский спорт Рекорды Плавание Новости Спорта Спорт
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