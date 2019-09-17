Украинский полузащитник Шахов помог "Лечче" получить сенсационную победу над "Торино": видео

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"Торино" дома проиграло "Лечче"
"Торино" дома проиграло "Лечче" / twitter.com/TorinoFC_1906

Итальянский "Лечче", за который выступает украинский полузащитник Евгений Шахов, получил неожиданную победу над "Торино" на выезде.

Торино – Лечче 1:2

Голы: Белотти, 57 (пен) – Фариас, 35, Манкозу, 73

Этот матч Шахов начал в запасе, на поле он вышел только на 81-й минуте. К тому времени его команда была впереди. Еще в первом тайме отличился Фариас. С первым его ударом вратарь справился, но игрок первым же оказался на добивании.

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Белотти во втором тайме с пенальти сравнял счет, но Манкозу на 73-й минуте вновь вывел "Лечче" вперед. Кальдерони нанес дальний мощный удар, вратарь отбил, и Манкозу ударом в воздухе в касание отправил мяч в ворота.

Видеообзор матча Торино – Лечче

"Лечче" выиграл первый матч в Серии А и набрал первые очки. Однако команда и все еще в зоне вылета после трех туров.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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