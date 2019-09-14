Украинский полузащитник забил невероятный гол пяткой в европейском чемпионате: видео

Украинец Денис Олейник помог финскому СИК избежать поражения в домашнем матче против ВВС

Олейник на 88-й минуте нанес удар пяткой, находясь спиной к воротам. Голкипер не ожидал такой удар, ведь перед ним находилось немало его защитников. Поэтому не среагировал на него вовремя.

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Видеообзор матча СИК – ВПС (гол Олейника из 03:15)

Для Олейника это восьмой гол в чемпионате Финляндии. Его команда идет на втором месте в группе выбывания.