Украинский полузащитник забил невероятный гол пяткой в европейском чемпионате: видео

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Денис Олейник
Денис Олейник / SJK Seinäjoki

Украинец Денис Олейник помог финскому СИК избежать поражения в домашнем матче против ВВС

Олейник на 88-й минуте нанес удар пяткой, находясь спиной к воротам. Голкипер не ожидал такой удар, ведь перед ним находилось немало его защитников. Поэтому не среагировал на него вовремя.

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Видеообзор матча СИК – ВПС (гол Олейника из 03:15)

Для Олейника это восьмой гол в чемпионате Финляндии. Его команда идет на втором месте в группе выбывания.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол
Источник: 24 канал
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