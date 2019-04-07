Украинский саблист Василий Гумен – чемпион мира среди кадетов

6 апреля в польском городе Торунь стартовал чемпионат мира по сабле среди кадетов и юниоров. Победу среди кадетов одержал украинец Василий Гумен.

Если среди саблистов-юниоров лучший показатель среди украинцев показал Василий Гумен, что закончил выступление на 37-й позиции, и Иван Писаренко (на 40-й), то среди кадетов Украина получила золотую награду.

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Наш саблист Василий Гумен стал чемпионом мира среди кадетов. В финале украинец победил итальянца Джорджио Марчиано со счетом 15:10

Что касается остальных украинцев, то Дмитрий Шостак – 56-й, а Илья Баранцов – 72-й.