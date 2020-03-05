Украинский сенсационный футболист забил 34 гола в 15-ти матчах сезона

Нападающий сборной Украины (U-18) Эрик Шуранов результативно начал вторую часть сезона. В двух матчах за немецкий "Нюрнберг" (U-19) он забил шесть мячей.

Нужно учитывать, что его команда выступает не в элитном юношеском дивизионе Германии, а в одной из региональных лиг, но бомбардирские качества нашего форварда все равно впечатляют, пишет "Команда №1".

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В 15-ти матчах сезона Шуранов отличился 34 раза. Все идет к тому, что уже в ближайшее время парня переведут в "Нюрнберг" (U-21).

Кстати, в конце марта сборная Украины (U-19) проводит матчи элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы. Наставник этого коллектива Олег Кузнецов уже вызвал 18-летнего Эрика Шуранова, но в его команде (базовый возраст – 2001 год рождения) он пока что не закрепился.

Сейчас нападающий является игроком сборной (U-18), которую возглавляет Владимир Езерский. За "сине-желтых" форвард провел пять матчей и забил пять мячей.