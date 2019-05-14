Украинский шахматист Василий Иванчук выиграл Мемориал Капабланки

Львовский гроссмейстер Василий Иванчук уже в восьмой раз выиграл популярный международный турнир "Мемориал Хосе-Рауля Капабланки" в Гаване (Куба).

Василий Иванчук набрал 7 очков из 10 возможных (5 побед, четыре ничьи и одно поражение) и на пол-очка опередил Самуэля Севяна (США) и Давида Антона (Испания).

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Стоит отметить, что единственное поражение Иванчук потерпел именно от Севяна, когда играл черными.