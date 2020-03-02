Украинский шахматист выступил за сборную России в матче против Украины и цинично этим похвастал

Одесский гроссмейстер Станислав Богданович, который в 2013 году стал чемпионом Украины по быстрым шахматам, сыграл в интернет матче Украина – Россия за российскую команду.

После странного поступка, шахматист в своем Facebook призвал соотечественников последовать его примеру. Он заявил, что в комментариях украинцы и россияне должны "обниматься". Именно такой подход, отметил гроссмейстер, приведет к дружбе и вечному братству между странами.

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Пост Богдановича в Facebook:

"Сыграл за Россию в сегодняшнем матче с Украиной на Chess.com. Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию.

Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого.

Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения.

И третье. Считаю, что таким образом я внес свой скромный вклад в мир между нашими странами. Пора уже нам опомниться и остановить эту междоусобицу. Возможно, если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, то любой конфликт уже был бы исчерпан.

Предлагаю каждому украинцу и каждому россиянину, кто это прочитает, направить в комменты "обнимашки" в знак нашей вечной дружбы и братства. Только так будет правильно. Только так будет хорошо".

Напомним, шахматист Павел Эльянов отказался от выступлений за сборную Украины. Связано это с конфликтом гроссмейстеров с Федерацией шахмат Украины.