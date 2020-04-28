Украинский скульптор работает над созданием статуи Ломаченко: видео

Украинский скульптор Сергей Болдов работает над созданием статуи чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

В своем Instagram автор поделился промежуточным результатом работы.

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Интересно, что в январе Болдов подарил Ломаченко одну из своих работ – боксерские перчатки с символикой Олимпийских игр 2008 и 2012, которые выиграл украинец.

Следующий бой Василий Ломаченко должен провести против Теофимо Лопеса. На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими поясами в легком весе. На кону его боя с американцем – статус абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

Боксеры должны были провести поединок 30 мая в США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не было сообщено.

Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.

Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.

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