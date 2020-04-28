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Украинский скульптор работает над созданием статуи Ломаченко: видео

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Getty Images

Украинский скульптор Сергей Болдов работает над созданием статуи чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

В своем Instagram автор поделился промежуточным результатом работы.

 Читайте также Промоутер: Сейчас у нас проблемы с Ломаченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Василий Ломаченко (в процессе)

Публикация от Болдов Сергей (@boldov.sergey_sculptor)

Интересно, что в январе Болдов подарил Ломаченко одну из своих работ – боксерские перчатки с символикой Олимпийских игр 2008 и 2012, которые выиграл украинец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перчатки Чемпиона)

Публикация от Болдов Сергей (@boldov.sergey_sculptor)

Следующий бой Василий Ломаченко должен провести против Теофимо Лопеса. На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими поясами в легком весе. На кону его боя с американцем – статус абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

  • Боксеры должны были провести поединок 30 мая в США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не было сообщено.
  • Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
  • Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.
  • Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Василий Ломаченко Новости Спорта Бокс Спорт
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