Украинский скульптор работает над созданием статуи Ломаченко: видео
Украинский скульптор Сергей Болдов работает над созданием статуи чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).
В своем Instagram автор поделился промежуточным результатом работы.
Читайте также Промоутер: Сейчас у нас проблемы с Ломаченко
Интересно, что в январе Болдов подарил Ломаченко одну из своих работ – боксерские перчатки с символикой Олимпийских игр 2008 и 2012, которые выиграл украинец.
Следующий бой Василий Ломаченко должен провести против Теофимо Лопеса. На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими поясами в легком весе. На кону его боя с американцем – статус абсолютного чемпиона мира в дивизионе.
Что известно о бое Ломаченко – Лопес?
- Боксеры должны были провести поединок 30 мая в США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не было сообщено.
- Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.
- Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ждать раньше сентября.
Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и обо всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24