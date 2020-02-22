Украинский след в допинговом скандале биатлониста из России: детали расследования

Состоялись обыски в гостинице, где проживают российские биатлонисты, которые выступают на чемпионате мира в Антхольце. IBU подозревает, что в отеле российской сборной мог быть допинг.

Итальянская полиция осмотрела автомобиль и номер биатлониста Александра Логинова.

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Инициатором этого была новая антидопинговая менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек. Она вступила в должность летом 2019 года.

Обыск машины Александра Логинова смотрите видео:

На кадрах видно, как Логинов сопровождает представителей правоохранительных органов к своей машине.

Что стало причиной обыска?

Итальянская полиция считает, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович привозит на чемпионат мира допинг для спортсмена. Его неоднократно видели в отеле биатлониста.

Одной из главных причин такого обыска личных вещей спортсмена стало то, что на соревнованиях в Италии Касперович находится по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду.



Документ итальянской полиции о возможности обыска российского биатлониста

Реакция российской стороны

Были какие-то разговоры, что я опоздал на какие-то допинг-тесты? Нет конечно. Им это нужно было именно в шесть утра. Забрали компьютер, личные вещи, телефон. Верю, что это не будет замято, а будет хороший, положительный результат. Это сильно огорчает, если это не произвол, то близко к этому,

– прокомментировал Логинов в эфире российского телеканала.

Глава союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал данную ситуацию российскому телеканалу: "Касперович не является тренером сборной. У нас все аккредитации расписаны по каждому человеку. Мы не можем каждому личному тренеру дать по личной аккредитации. Определенное количество аккредитаций выдается на команду".

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Министерство спорта РФ выступило с официальным заявлением об обысках в сборной России на чемпионате мира в Антхольце: "Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии, будем внимательно следить за развитием событий. Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа невиновности и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце".

На чемпионате мира в Антхольце в активе Логинова две награды – золото и бронза соревнований.

22 февраля на чемпионате мира по биатлону состоится мужская эстафета. За сборную России должны выступать Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Начало – в 15:45 по киевскому времени.

Напомним, что в декабре 2013 года в Эстерсунде у Логинова была взята допинг-проба, которая дала положительный результат. В дальнейшем россиянин отказался от вскрытия пробы B, и, таким образом, вина Логинова в употреблении запрещенных препаратов считается доказанной.

Наибольший оборот скандал вокруг Логинова принял на Чемпионате мира в 2017 году. Тогда многие из биатлонистов критиковали Россию из-за использования допинга.