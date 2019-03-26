Украинский спарринг-партнер Кличко и Поветкина с победы дебютировал на профи-ринге

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Владимир Кацук и Владимир Кличко
Владимир Кацук и Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Украинский супертяжеловес-любитель Владимир Кацук, который работал спарринг-партнером в тренировочных лагерях Владимира Кличко и Александра Поветкина, дебютировал на профессиональном ринге.

31-летний Кацук единогласным решением судей одолел своего 46-летнего соотечественника Игоря Пилипенко (5-42-2, 1 КО).

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После окончания боя, который длился четыре раунда, судьи отдали победу Владимиру Кацуку со счетом 40:35.

Ранее Спорт 24 сообщал, что украинский боксер Сергей Богачук, который выступает в первом среднем весе, одержал 13 подряд досрочную победу на профессиональном ринге.

На этот раз украинец, известный под прозвищем "El Flaco", уже в третьем раунде отправил в нокаут Клоетиса "Муки" Пендервиса (21-5-2, 9 КО).

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Теги: Спорт Владимир Кличко Бокс
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