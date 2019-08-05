Украинский спорт все еще находится в плену старой системы управления, – Игорь Гоцул

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Игорь Гоцул
Игорь Гоцул / Фото из открытых источников

Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул прокомментировал обсуждение о необходимости сохранения Министерства молодежи и спорта.

Как известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Минмолодежьспорта, Минкульта и Мининформполитики.

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Лишь год остался до начала Олимпийских игр. Мы стремимся к успеху. Спортсмены и тренеры жизни кладут на алтарь победы. Но мы до сих пор живем в системе, когда все эти усилия могут быть перечеркнуты или сведены на нет даже не указанием, а лишь взглядом одного чиновника.

Украинский спорт все еще находится в плену старой системы управления, где балом правят не спортсмены, тренеры, спортивные клубы и федерации по видам спорта (как во всем цивилизованном мире), а чиновники со своими личными интересами, симпатиями и антипатиями,
– написал Гоцул в Facebook.

"Я с большим уважением отношусь к усилиям многих людей, которые в эти дни отстаивают право спорта иметь собственное министерство или, хотя бы, комитет. В то же время, я уверен, что без ответа на фундаментальные вопросы организации спорта страны такие дискуссии будут напоминать споры крепостных о том, чей хозяин лучше", – подытожил Игорь Гоцул.

Также ранее советник Жданова Игорь Булгак создал петицию о сохранении Министерства молодежи и спорта.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Министерство молодежи и спорта
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