Украинский спринтер пробился в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Сергей Смелик вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 метров.
Смелик в квалификации пробежал дистанцию за 20,39 секунды. Украинец занял третье место в шестом предварительном забеге и получил прямую путевку в полуфинал.
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Неплохую форму набрал, получается удерживать ее, дай Бог, чтобы на завтра еще хватило залпа.
Конечно, я приложу максимум усилий, потому что для меня бежать в полуфинале чемпионата мира, как и для всего украинского спринта, имеет какое-то значение. Ну и, конечно же, мечта – попасть в финал,
– прокомментировал свой успех Сергей.
Стоит отметить, что Сергей Смелик впервые с 2013 года пробился в полуфинал чемпионата мира.
Полуфиналы состоятся в понедельник, 30 сентября. Смелик выступит в первом забеге, который выйдет на старт в 20:50 по киевскому времени.