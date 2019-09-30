Украинский спринтер пробился в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике

Украинец Сергей Смелик вышел в полуфинал чемпионата мира по легкой атлетике в беге на 200 метров.

Смелик в квалификации пробежал дистанцию ​​за 20,39 секунды. Украинец занял третье место в шестом предварительном забеге и получил прямую путевку в полуфинал.

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Неплохую форму набрал, получается удерживать ее, дай Бог, чтобы на завтра еще хватило залпа.



Конечно, я приложу максимум усилий, потому что для меня бежать в полуфинале чемпионата мира, как и для всего украинского спринта, имеет какое-то значение. Ну и, конечно же, мечта – попасть в финал,

– прокомментировал свой успех Сергей.

Стоит отметить, что Сергей Смелик впервые с 2013 года пробился в полуфинал чемпионата мира.

Полуфиналы состоятся в понедельник, 30 сентября. Смелик выступит в первом забеге, который выйдет на старт в 20:50 по киевскому времени.