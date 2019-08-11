Украинский супертяж мощным нокаутом одержал третью победу на профи-ринге: видео

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) одержал свою третью победу в профи-ринге.

29-летний боксер отправил в тяжелый нокаут оппонента из Малави Алика Гогода (4-3, 2 КО).

Читайте также: Я цеплялся за бокс зубами, – интервью с украинским боксером, который победил в 15 боях в США

В прошлом бою 26 июля Шевадзуцкий нокаутировал 37-летнего зимбабвийца Музира в первом раунде.

Кто такой Игорь Шевадзуцкий?Украинский супертяжеловес, идущий следующим же поколением за Александром Усиком. Игорь не был регулярным номер один для сборной (там это место занял Выхрист), но регулярно боксировал на турнирах всевозможного масштаба, получил звание мастера спорта международного класса и даже выступал в WSB.