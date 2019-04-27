Украинский супертяж Захожий эффектным нокаутом победил аргентинца Диаса

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Александр Захожий
Александр Захожий / Фото из открытых источников

Украинский супертяж Александр Захожий (11-0, 9 КО) техническим нокаутом в 8 раунде победил аргентинца Мариано Рубена Диаса (13-14-1, 6 КО) в поединке во время вечера бокса в немецком Карлсруэ.

Имея рост 207 сантиметров, Захожий умело пользовался преимуществом в антропометрии: не подпускал соперника на ближнюю дистанцию за счет джеба, а сам – расстреливал его ударами.

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Однако нокаутировать Диаса, который неплохо держал удар, удалось только незадолго до финального гонга. Украинец прижал соперника к канатам, расстреливая ударами – и судья принял решение остановить избиение. Победа Захожего техническим нокаутом в восьмом раунде.

В этом же вечере бокса еще один украинский супертяж Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) нокаутировал 33-летнего аргентинца Леандро Даниэлем Робутти (6-3, 4 КО). Нокаут случился уже в первом раунде. Оппонент украинца около трех минут не мог встать после окончания боя.

Интересно, что и Сиренко, и Захожий участвовали в подготовке Александра Усика (16-0, 12 КО) к дебютному бою в супертяжелом весе против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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