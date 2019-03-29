Украинский супертяжеловес проведет бой за первый титул в карьере против бразильского нокаутера

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Александр Тесленко
Александр Тесленко / Фото из открытых источников

Украинский супертяжеловес Александр Тесленко (15-0, 12 КО) получит возможность завоевать первый титул в карьере.

26-летний боксер выйдет в ринг против бразильца Фабио Мальдонадо (26-1, 25 КО). На кону этого боя будет стоять пояс WBA/NABA. Поединок пройдет 29 марта в Торонто, Канада, сообщает Luckypunch.net.

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Также в этом же шоу свои бои проведут еще два украинца: Станислав Скороход (17-2, 14 КО) и Александр Войтенко (2-0, 1 КО).

Ранее Спорт 24 сообщал, что украинский боксер Сергей Богачук, выступающий в первом среднем весе, одержал 13 подряд досрочную победу на профессиональном ринге.

На этот раз украинец, известный под прозвищем "El Flaco", уже в третьем раунде отправил в нокаут Клоетиса "Муки" Пендервиса (21-5-2, 9 КО).

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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