24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Украинский телеканал попал в скандал из-за показа футбольных матчей Таджикистана

- Читати новину українською
Скандал с показом футбольных матчей Таджикистана / Save IG

Украинский телеканал "Спорт 1" анонсировал показ матчей чемпионата Таджикистана по футболу. Однако из-за своей рекламы попал в скандал.

Канал "Спорт 1" входит в группу "Поверхность". На официальном сайте об анонсе трансляции написали, что "Таджикистан – не только страна "заробитчан", но и одна из немногих, где в условиях пандемии коронавируса играют в футбол и забивают шикарные голы "ножницами".


Анонс матчей Таджикистана на сайте "повехности" / скриншот

Читайте также В нашей стране считают деревенщиной украинцев за то, что мы разговариваем на украинском, – Худжамов

Стоит отметить, что все страны Европы, за исключением Беларуси, отменили футбольные матчи из-за пандемии коронавируса. В Таджикистане тоже решили начать футбольный чемпионат (он там происходит по системе "весна – осень". И в первом матче за Суперкубок Таджикистана победу одержала команда украинца Алексея Ларина "Истиклол" из Душанбе.

Несмотря на то, что в Таджикистане официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, местные матчи проходят при пустых трибунах.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Таджикистан СМИ Футбол
Комментарии

Читайте также

сегодня , 17:06 Майк Тайсон назвал единственного боксера современности, который мог бы его победить
Бокс 401
сегодня , 15:39 Коронавирус в России: зафиксировали новый антирекорд
Лікування 198421
сегодня , 06:40 Как красиво в украинском языке заменить слово "секс": 18+
Новини України 54824
сегодня , 09:28 Чернобыльская зона пылает уже восьмой день: последние новости и видео
Новини України 47207
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 10 апреля: стратегия выхода из карантина, в мире 100 000 смертей
Новини України 22431
сегодня , 14:58 Тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы поддержать уволенных работников
Футбол 91
сегодня , 10:33 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
Лікування 233206
сегодня , 14:14 В стране считают деревенщиной украинцев за то, что мы разговариваем на украинском, – Худжамов
Футбол 1722
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 12:51 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
10 апреля 15:04 "Динамо" хотело продать форварда сборной Украины в Россию за 5 миллионов евро
Юрій Семенюк
9 апреля 17:21 УЕФА может сократить количество городов для проведения Евро-2020
Софія Кулай
9 апреля 15:57 Усик ответил на вопрос "чей Крым" в интервью экс-регионалке Бондаренко
Юрій Семенюк
8 апреля 11:35 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай

Новости
Больше новостей