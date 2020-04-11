Украинский телеканал попал в скандал из-за показа футбольных матчей Таджикистана

Украинский телеканал "Спорт 1" анонсировал показ матчей чемпионата Таджикистана по футболу. Однако из-за своей рекламы попал в скандал.

Канал "Спорт 1" входит в группу "Поверхность". На официальном сайте об анонсе трансляции написали, что "Таджикистан – не только страна "заробитчан", но и одна из немногих, где в условиях пандемии коронавируса играют в футбол и забивают шикарные голы "ножницами".



Анонс матчей Таджикистана на сайте "повехности" / скриншот

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Стоит отметить, что все страны Европы, за исключением Беларуси, отменили футбольные матчи из-за пандемии коронавируса. В Таджикистане тоже решили начать футбольный чемпионат (он там происходит по системе "весна – осень". И в первом матче за Суперкубок Таджикистана победу одержала команда украинца Алексея Ларина "Истиклол" из Душанбе.

Несмотря на то, что в Таджикистане официально не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, местные матчи проходят при пустых трибунах.

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