Украинский теннисист Молчанов в паре с белорусом выиграл турнир ATP, матч длился 49 минут

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с белорусом Андреем Василевским выиграл турнир ATP во Франции. В финале белорусско-украинский тандем победил Андреа Вавассори и Давида Вега-Эрнандеса.

Молчанов / Василевский – Вавассори / Вега-Эрнандес 2:0 (6:3, 6:1)

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В конце первого сета Денису и Андрею удалось оформить два брейка. Они стали решающими в партии, поскольку позволили выиграть сет.

Вторая партия для украинца с белорусом оказалась еще легче. Они позволили соперникам выиграть только один гейм.

Всего матч во французском городе Брессюир длился 49 минут.

В этом году Денис Молчанов и Игорь Зеленай из Словакии выиграли титулы в Барлетта и Франкавилла. Теперь в активе украинского теннисиста 27 титулов на турнирах ATP Challenger Tour.