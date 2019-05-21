Украинский теннисист преждевременно покинул Roland Garros-2019

Украинский теннисист Илья Марченко не сумел преодолеть первый круг квалификации на Открытом чемпионате Франции Roland Garros.

В 1/4 финала квалификации украинский теннисист по итогам трех сетов уступил представителю Бельгии Артуру Де Грефу 7:5, 3:6, 2:6.

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В первом сете Марченко сумел сделать два брейка, что позволило ему уверенно выиграть партию. Однако в следующем сете украинец не смог продолжить свой успех. Илья трижды отдал свою подачу, в результате чего проиграл сет.

Судьба матча решалась в третьей партии, где бельгиец снова был более успешным на приеме. Три брейка позволили Де Грефу выйти в полуфинал.

Другой представитель Украины, Сергей Стаховский преодолел первый круг из-за того, что его соперник не смог продолжить игру.