Украинский теннисист Стаховский попросил у Илона Маска помощи в борьбе с коронавирусом
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к Илону Маску. Стаховский просит генерального директора Tesla и SpaceX предоставить Украине помощь в борьбе с коронавирусом.
31 марта Илон Маск сообщил, что у Tesla есть дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и может бесплатно послать их в больницы разных стран мира.
Главное требование миллиардера – оборудование должно поступить к пациентам немедленно, а не лежать на складах.
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Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун одна из первых попросила помощи у Маска. Впоследствии за помощью обратилось посольство Украины в США.
Сергей Стаховский также решил обратиться к Илону Маску в комментариях в твиттере.
Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Ульяна Супрун честно распорядится этим. Спасибо за ваши поступки,
– написал Стаховский.
Что известно о коронавирусе в Украине?
По состоянию на 2 апреля лабораторно подтверждено 804 случая заражения, 20 человек умерли, 13 – вылечились.
В Украине введен карантин до 24 апреля. 1 апреля правительство ввело дополнительные ограничения. В частности, запрещается:
- пребывание в общественных местах без маски или респиратора;
- перемещения группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- пребывания в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;
- посещение спортивных и детских площадок;
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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