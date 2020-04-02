Украинский теннисист Стаховский попросил у Илона Маска помощи в борьбе с коронавирусом

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился к Илону Маску. Стаховский просит генерального директора Tesla и SpaceX предоставить Украине помощь в борьбе с коронавирусом.

31 марта Илон Маск сообщил, что у Tesla есть дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких и может бесплатно послать их в больницы разных стран мира.

Главное требование миллиардера – оборудование должно поступить к пациентам немедленно, а не лежать на складах.

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Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун одна из первых попросила помощи у Маска. Впоследствии за помощью обратилось посольство Украины в США.

Сергей Стаховский также решил обратиться к Илону Маску в комментариях в твиттере.

Уважаемый господин Маск, ситуация в Украине станет катастрофической за очень короткий период времени. Я хотел бы попросить вас рассмотреть любую медицинскую помощь для моей страны. Ульяна Супрун честно распорядится этим. Спасибо за ваши поступки,

– написал Стаховский.

Dear Mr.Musk, the situation in Ukraine will be disastrous in a very short period of time. I would kindly like to ask you to consider any medical support for my country! @usuprun has the integrity to deal with it. Thank you very much for your deeds. — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) April 1, 2020

Что известно о коронавирусе в Украине?

По состоянию на 2 апреля лабораторно подтверждено 804 случая заражения, 20 человек умерли, 13 – вылечились.

В Украине введен карантин до 24 апреля. 1 апреля правительство ввело дополнительные ограничения. В частности, запрещается:

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

перемещения группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывания в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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