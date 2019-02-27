Украинский теннисист Стаховский растрогал публику на турнире во Франции: видео
Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский, который в рейтинге ATP занимает 126 позицию, отличился хорошим поступком на турнире во французском Марселе.
В четвертьфинале турнира Стаховский играл против талантливого грека Стефаноса Циципаса и уступил.
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В одном из геймов после подачи грека мяч случайно попал в лицо мальчика, который подает мячи.
Сергей остановил игру и помог мальчику, чем вызвал аплодисменты у зрителей.
Источник: 24 Канал
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