Украинский теннисист застал врасплох бойфренда Свитолиной удивительным ударом: видео
Украинский теннисист Сергей Бубка попал в список теннисистов, чьи удары признаны одними из самых красивых в мужском туре. ATP составила список из топ-50 ударов.
Удар Бубки в матче против француза Гаэля Монфиса разместился на 43-й позиции. Теннисисты сошлись в 2012 году на турнире в Майами.
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Во втором сете на подаче украинца развернулась удивительная борьба. Когда казалось, что Монфис перебросил Бубку и выиграл розыгрыш, украинец удивительным образом спасся.
Бубка отбил мяч в незащищенную половину корта Монфиса и записал гейм в свой актив.
К сожалению, матч завершился поражением Сергея со счетом 6:4, 6:4.
Видео удара Бубки
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