Украинский теннисист застал врасплох бойфренда Свитолиной удивительным ударом: видео

Украинский теннисист Сергей Бубка попал в список теннисистов, чьи удары признаны одними из самых красивых в мужском туре. ATP составила список из топ-50 ударов.

Удар Бубки в матче против француза Гаэля Монфиса разместился на 43-й позиции. Теннисисты сошлись в 2012 году на турнире в Майами.

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Во втором сете на подаче украинца развернулась удивительная борьба. Когда казалось, что Монфис перебросил Бубку и выиграл розыгрыш, украинец удивительным образом спасся.

Бубка отбил мяч в незащищенную половину корта Монфиса и записал гейм в свой актив.

К сожалению, матч завершился поражением Сергея со счетом 6:4, 6:4.

Видео удара Бубки

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