Украинский тренер Григорчук завоевал Суперкубок Казахстана по футболу

"Астана" под руководством украинского тренера Романа Григорчука завоевала Суперкубок Казахстана по футболу. В матче за трофей подопечные украинца обыграли "Кайрат" со счетом 2:0.

Подопечные Григорчука забили уже в дебюте матча, отличился Кабананга, а уже во втором тайме футболист оформил дубль и установил окончательный счет во встрече.

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Также с первых минут в составе "Кайрата" на поле появился украинский нападающий Адеринсола Эсеола. Отличиться забитым мячом он не смог, но все же записал свою фамилию в протокол матча, правда, с негативной стороны – на 84 минуте Эсеола заработал красную карточку.

Осенью Григорчук брал паузу в карьере, которая была связана с семейными обстоятельствами, а команду временно возглавлял Бабаян, под руководством которого "Астана" стала чемпионом Казахстана.

До работы в Казахстане Григорчук возглавлял латвийские "Динабург" и "Вентспилс", в Украине работал с запорожским "Металлургом" и одесским "Черноморцем".

Первый тур чемпионата Казахстана-2019 состоится 10 марта, а первую игру "Астана" проведет дома против "Актобе".

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