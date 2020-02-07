Украинский тренер, работающий в эпицентре коронавируса Ухане, рассказал о ситуации в городе

Одна из самых обсуждаемых тем 2020 года – коронавирус в Китае. Им заразились свыше 31 тысячи человек, более 600 из которых умерли. Вся страна оказалась на карантине, а мир ужасается – никто не хочет, чтобы вирус попал к ним.

Издание Tribuna.com нашло украинца, который живет в Ухане. Его зовут Ярослав Варивода, он играл за ФК "Львов" во Второй и Первой лигах, затем тренировал детей. 5 лет назад переехал в Ухань, женился, выучил китайский и планирует жить на две страны.

Смотрите также: Как живут люди в Ухане: впечатляющий фоторепортаж из изолированного города

Ярослав Варивода подробнее рассказал о ситуации в Ухане после обнаружения смертельного вируса. Украинец отправился с семьей на отдых, но в Ухань не вернулся до сих пор.

"Сейчас в Таиланде. Хотя сначала полетели во Вьетнам. Мы хотели оттуда вернуться, но в Ухань не пускают, поэтому остаемся здесь – ждем, пока разрешат. Слава Богу, что нас сюда впустили, ведь в паспорте пишет, что мы из Уханя. Не все аэропорты пропускают. В Ухане не работают ни метро, ни такси. Разве родственники могут тебя встретить. Если ситуация не улучшится, а ухудшится в ближайшее время, то подключатся военные. Режим станет еще более строгим.

Сейчас из города нереально выехать, разве эвакуация. В городе тишина, все дома сидят, выходят раз в 5 дней за продуктами. Маски носить обязательно. Да и люди не очень хотят уезжать из города – если уж и болеть коронавирусом, то лучше в Китае. Уровень медицины здесь выше, чем в большинстве стран. Из моих знакомых заболел один человек – парень из Африки.

В Ухане остановлено все, закрыты кинотеатры, стадионы и другие места скопления людей. А там живет 11 миллионов, есть порт, много университетов. В провинции Хубэй 16 городов закрыли. Поддерживаю карантин, это же мировая практика. Вакцину от этого вируса еще же не придумали. Вот у меня знакомые в Киев прилетели, они из Хубэй. Их никто даже не думал проверять, просто пустили в город и все. Думаю, если бы вирус попал в Украину, был бы п***ец. Бешеные деньги стоит только анализ на выявление вируса, не говорю уже о лечении. В Украине таких возможностей и такой медицины, как в Китае, нет", – сказал Варивода.

Ярослав Варивода с семьей / Фото: Tribuna.com

Также экс-игрок ФК "Львов" рассказал, какие мифы распространяются в мире из-за смертельного вируса.

Китай делает все возможное, чтобы этот вирус закончился. В стране гораздо больше людей из-за обычного гриппа умирает. Если можно так сказать, плюс ситуации в том, что вырастут зарплаты у иностранцев – мало кто сейчас хочет туда ехать. Что касается себя, то пока ничего не известно – все будет понятно тогда, как вернемся в Ухань.

О коронавирусе в Китае известно давно, но людей вовремя не проинформировали. Поэтому тех, кто был за это ответственным, уже уволили. Мы знаем, что это опасный вирус, но никакой паники нет – она разве среди иностранцев, кто плохо ориентируется. Паника появилась, когда начались проблемы с транспортом, когда СМИ начали раздувать. Есть различные видео, особенно с рынка морепродуктов – они не соответствуют действительности. Еще говорят, что вирус "берет" только азиатов. А наиболее конспирологическая версия – что его принесли американские военные. Потому что недавно в Ухане были спортивные игры среди военных. Что нельзя есть бананы из Китая – тоже бред", – подытожил украинец.

Последние данные о коронавирусе: