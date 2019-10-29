Украинский тренер уволен из европейской сборной из-за ужасных результатов

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Семен Альтман
Семен Альтман / Фото из открытых источников

Украинский специалист Семен Альтман закончил свою работу в национальной сборной Молдовы.

Решение об отставке главного тренера сборной появилось на официальном сайте Федерации футбола Молдовы.

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Под руководством 73-летнего Альтмана молдаване проиграли все четыре встречи – Исландии, Турции, Андорре и Албании с общим счетом 0:12. Только андоррцам национальная команда Молдовы уступила всего один мяч (0:1), остальные игры завершались крупными победами ее соперников.

Вместе с Семеном Альтманом ушли и все его помощники – Александр Скрипник, Геннадий Альтман и Владимир Циткин. В сборной Молдовы они провели всего около 100 дней.

Новым главным тренером молдавской команды стал 49-летний турецкий специалист Энгин Фират, предыдущим местом работы которого был клуб "Даллас Сити" из США.

Напомним, Семен Альтман известен по работе во многих украинских клубах, среди которых "Таврия", "Металлург" Д и "Черноморец".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Молдова
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