Украинский тренер вместо московского "Спартака" может возглавить другой российский клуб

Украинский тренер Роман Пилипчук может продолжить работу в России. В услугах специалиста заинтересован один из местных клубов.

Сначала российские СМИ сообщали, что Пилипчук может продолжить карьеру в московском "Спартаке". Специалист якобы был там, а его приглашение шло будто бы от владельца "Спартака" Леонида Федуна. Однако неизвестными оставались его обязанности в клубе. Впоследствии сам Пилипчук подтвердил, что был в офисе московской команды, однако до подписания контракта дело не дошло.

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Но по данным РБК, Пилипчук имеет устную договоренность с одним из российских клубов из низшей лиги (ФНЛ) о должности главного тренера команды. Однако только с начала следующего года. Название клуба не называют.

Помехой возвращению в "Спартак" стоит и тот факт, что приглашение поступило лично от владельца клуба, но без обсуждения со спортивным директором. При том что СМИ давно уже называют немецкого специалиста Доменико Тадески новым наставником "Спартака". Поэтому Пилипчук должен войти в его тренерский штаб.

Пилипчук уже работал в "Спартаке". С июня 2016 года по май 2018 года он входил в тренерский штаб команды, где занимался аналитикой. Однако при итальянском наставнике Массимо Каррера со скандалом покинул московский клуб. Последним местом работы Пилипчука было минское "Динамо", которое он покинул в мае 2019 года.

Украинские тренеры "Спартака"

Напомним, что в "Спартак" активно "сватают" украинских тренеров. Первым был Дмитрий Парфенов. Сейчас он тренирует другой российский клуб – "Урал". Информацию о том, что Парфенова могут пригласить в "Спартак", была еще до того, как команду покинул тогдашний тренер – белорус Олег Кононов, который в Украине работал с "Карпатами" и "Севастополем". Из-за этого в России даже разгорелся скандал.

После отставки Кононова, и.о. главного тренера команды был назначен украинец Сергей Кузнецов. Он был помощником Кононова, а как футболист выступал у него в тех же "Карпатах" и "Севастополе".