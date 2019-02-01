Украинский тренер возглавил легендарный клуб из Беларуси

Экс-наставник московского "Спартака" и грозненского "Ахмата" украинец Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды на официальной странице в Twitter.

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В "Динамо" надеются, что с Романом Пилипчуком клуб изменит свою игру и сможет побороться за чемпионство. Состав тренерского штаба украинского специалиста будет объявлен позже.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О



ЗАО ФК «Динамо-Минск» приветствует Романа Михайловича Пилипчука в своих рядах!



Полный состав нового тренерского штаба будет объявлен позже.#fcdm1927 #РоманПилипчук pic.twitter.com/igQTjl75H4 — ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 1 февраля 2019 г.

Минское "Динамо" осталось без наставника 10 января, Не продолжив контракт с Сергеем Гуренко, который тренировал "бело-синих" с августа 2009-го по октябрь 2010-го и с мая 2017 года. С ним динамовцы в сезоне 2017 года сумели занять второе место в чемпионате Беларуси, в 2018-м – третье.

Тренерскую карьеру Роман Пилипчук начал в 2008 году. В 2016 году украинский специалист, который поработал в ряде клубов, вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском "Спартаке", а позже – в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. В сезоне-2018/19 работал в тренерском штабе Рашида Рахимова в грозненском "Ахмате".

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