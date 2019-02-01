Украинский тренер возглавил легендарный клуб из Беларуси

121 Читати новину українською
Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо"
Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо" / ФК "Спартак"

Экс-наставник московского "Спартака" и грозненского "Ахмата" украинец Роман Пилипчук возглавил минское "Динамо".

Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды на официальной странице в Twitter.

Читайте также: Скауты "Манчестер Сити" посетили матч украинского клуба

В "Динамо" надеются, что с Романом Пилипчуком клуб изменит свою игру и сможет побороться за чемпионство. Состав тренерского штаба украинского специалиста будет объявлен позже.

Минское "Динамо" осталось без наставника 10 января, Не продолжив контракт с Сергеем Гуренко, который тренировал "бело-синих" с августа 2009-го по октябрь 2010-го и с мая 2017 года. С ним динамовцы в сезоне 2017 года сумели занять второе место в чемпионате Беларуси, в 2018-м – третье.

Тренерскую карьеру Роман Пилипчук начал в 2008 году. В 2016 году украинский специалист, который поработал в ряде клубов, вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева в московском "Спартаке", а позже – в штаб итальянского наставника Массимо Карреры. В сезоне-2018/19 работал в тренерском штабе Рашида Рахимова в грозненском "Ахмате".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
сегодня
31934
Теги: Спорт Футбол Новости Беларуси
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук