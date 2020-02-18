Украинский волейболист сделал девушке предложение прямо перед матчем: милое видео

Центральный блокирующий "Юракадемии" Андрей Рогожин сделал предложение руки и сердца перед домашним матчем с чемпионами Украины.

Перед матчем спаренного тура волейбольной Суперлиги между харьковским "Юракадемия" и действующим чемпионом, львовским "Баркомом", Рогожин подарил девушке букет роз и сделал предложение выйти замуж. Девушка ответила согласием, сообщает objectiv.tv.

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Волейболист признался перед матчем чемпионата Украины: смотрите видео

Рогожин стал самым результативным игроком среди хозяев в первой встрече, на его счету – 11 очков. Его команда проиграла в трех сетах, но в каждом из них имела шансы на успех.