Украинский вратарь Андрей Лунин претендует на награду Golden Boy: букмекеры оценили его шансы

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Андрий Лунин
Андрий Лунин / realvalladolid.es

Украинец Андрей Лунин попал в число претендентов на награду лучшему молодому игроку Golden Boy. Он один из 40 футболистов до 21 года, которые остались в конкурсе.

Однако шансы на победу у Лунина не самые высокие. По данным букмекеров из Favorit, среди главных претендентов на победу соперник украинца в финале чемпионата мира по футболу U-20 южнокореец Ли Кан Ин. При этом нападающий забил в финале, но Украина победила и стала чемпионом. Стоит отметить, что на этом турнире Лунин получил звание лучшего вратаря, а Ли Кан Ин – лучшего игрока. Шансы украинца на победу оценены в 9%. Шанс победить у его соперника – 23%.

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Также среди претендентов и 20-летний Абдулкадир Омюр с "Трабзонспору" – 22% на победу. В 13% оценены шансы Матейса де Лигта. Центральный защитник выиграл эту награду в прошлом сезоне в составе "Аякса". Летом он перешел в "Ювентус".

Самый дорогой трансфер лета – Жоау Фелиш из "Атлетико" имеет 8% на победу в этом опросе от издания Tuttosport. Проголосовать за своего претендента можно по ссылке.

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Теги: Футбол Спорт Андрей Лунин
Источник: 24 канал
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