Украинский вратарь Лунин показал невероятную игру против лидера Ла Лиги и отразил пенальти:видео

"Атлетико" дома победил "Леганес" в матче 27 тура Ла Лиги со счетом 1:0. В матче приняли участие двое украинцев.

Атлетико – Леганес 1:0

Гол: Сауль Ньигес, 46

В стартовом составе гостей появилось сразу два украинских игрока: голкипер Андрей Лунин и защитник Василий Кравец.

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В начале второй половины встречи "Атлетико" получил право на пенальти, который, однако, не сумел реализовать с первой попытки, так как Лунин сумел отразить удар Сауля Ньигеса, но испанец удачно сыграл на добивании.

Смотрите видео, как Андрей Лунин отразил пенальти в матче с Атлетико

На 62-й минуте Андрей реально поразил своим сейвом после удара Лемара со штрафного. Наш вратарь кончиками пальцев перевел мяч в ближнюю стойку.

В атаке "Леганес" ничего так и не показал, поэтому приходится говорить о типичной для "Атлетико" прагматично-рациональную победе. Могло быть хуже, но при такой игре Лунин и компания имели шансы прыгнуть и выше головы.

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К слову, Андрей Лунин получил высшую оценку среди всех игроков своего клуба в этом матче. Whoscored поставил 20-летнему Лунину оценку 7,5. Это первая оценка в "Леганесе" и вторая в матче. Выше балл только у Родриго из "Атлетико" – 7,7. Защитник Василий Кравец получил за матч оценку 6,5.

В итоге "матрасники" набрали 56 очков и сократили отставание от "Барселоны", которая сыграет позже, до 4-х пунктов. "Леганес" Лунина и Кравца остался на 13 позиции – 33 очка.

Видеообзор матча можно посмотреть по ссылке.

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