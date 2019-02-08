Украинский вратарь перешел из чемпионата Дании в клуб Первой лиги

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Роман Мысак и Юрий Климчук стали игроками "Руха"
Роман Мысак и Юрий Климчук стали игроками "Руха" / ФК "Рух"

Украинский вратарь Роман Мысак перешел в перволиговый "Рух". До этого игрок выступал за клуб "Орхус" из Дании.

27-летний Мысак заключил соглашение с "Рухом" на полтора года. В новом клубе он будет выступать под 21-ым номером.

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Стоит отметить, что летом 2018 года Роман Мысак покинул львовские "Карпаты", воспитанником которых он был. Сначала вратарь перебрался в ряды донецкого "Олимпика". Но еще до окончания трансферного окна игрок перешел в датский "Орхус". И за новую команду Мысак не играл – сначала находился в запасе. А затем получил травму, которая надолго оставила его вне игры. Последний раз в основе вратарь сыграл, еще когда выступал за "Карпаты" – 1 октября 2017 года в матче против "Шахтера".

К слову, в 2012-м году Роман Мысак провел три матча за молодежную сборную Украины, сохранив во всех играх свои ворота "сухими".

Вратарь стал шестым новичком "Руха" после того, как команду возглавил опытный белорусский тренер Леонид Кучук. К команде уже присоединились защитник Руслан Марушка, полузащитники Леандро, Максим Каленчук и Юрий Климчук, а также форвард Юрий Петров. Пока "Рух" занимает 13-е место в Первой лиге.

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Теги: Спорт Трансферы Футбол
Источник: 24 Канал
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