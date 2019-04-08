Украинский вратарь получил ужасную травму во время матча: видео
Вратарь "Николаева" Амир Агаларов получил тяжелую травму после столкновения с игроком "Колоса" Максимом Максименко.
После подачи со штрафного голкипер столкнулся с соперником, после чего очутился на газоне. Ему сразу оказали помощь медики команды, после чего игрока госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти со смещением.
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Амира Агаларова сразу прооперировали. Он сможет вернуться к тренировкам через 6-8 недель, сообщили в клубе.
Сам матч закончился победой "Колоса" 3:0.
Видео столкновения вратаря
Источник: 24 канал
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