Украинский вратарь получил ужасную травму во время матча: видео

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Амир Агаларов получил травму
Амир Агаларов получил травму / ФК "Николаев"

Вратарь "Николаева" Амир Агаларов получил тяжелую травму после столкновения с игроком "Колоса" Максимом Максименко.

После подачи со штрафного голкипер столкнулся с соперником, после чего очутился на газоне. Ему сразу оказали помощь медики команды, после чего игрока госпитализировали. У него диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти со смещением.

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Амира Агаларова сразу прооперировали. Он сможет вернуться к тренировкам через 6-8 недель, сообщили в клубе.

Сам матч закончился победой "Колоса" 3:0.

Видео столкновения вратаря

 

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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