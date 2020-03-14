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Украинский вратарь пропустил 7 голов в матче чемпионата России против команды Ракицкого – видео

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В матче 22 тура российской Премьер-лиги "Зенит" на своем поле уничтожил "Урал" – 7: 1.

Матч в Санкт-Петербурге надолго запомнится украинскому голкиперу "Урала" Ярославу Годзюр. Уже за первые 27 минут матча в его ворота влетело 4 гола, а после перерыва – еще три, пишет "Футбол 24".

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Главным героем матча в составе "Зенита" стал иранский форвард Сердар Азмун, а звездный вингер Малком, который прошлым летом перешел из "Барселоны" забил свой первый гол в РПЛ. Ярослав Ракицкий в отчетном матче сыграл 80 минут, на 12 минуте он отдал результативную передачу на Артема Дзюбу.

  • За Урал также выступает экс-игрок "Шахтера", "Ворсклы", "Днепра" и "Металлиста" Денис Кулаков. Команду из Екатеринбурга возглавляет украинский тренер Дмитрий Парфенов.
  • После 22 туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, "Урал" занимает 10 место.

Зенит – Урал видеообзор матча

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ярослав Ракицький Новости России
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