Украинский защитник попал в символическую сборную сезона чемпионата Греции

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Дмитрий Чигринский
Дмитрий Чигринский / Sportime

Украинский защитник Дмитрий Чигринский попал в список лучших игроков чемпионата Греции сезона 2017/18.

Свою награду Чигринский получил во время торжественного вечера, организованного Ассоциацией профессиональных футболистов Греции во вторник, 12 февраля.

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Вместе с украинцем награды также получили и другие игроки АЕКа – Андре Симоеш, Марко Ливайя и уже бывший их одноклубник Лазарос Христодулопулос. Лучшим тренером прошлого сезона стал Маноло Хименес, завоевавший с АЕКом чемпионский титул.

Также награду получил и Лео Матос, выступающий за другой греческий клуб – ПАОК. Защитник в свое время защищал цвета украинских "Черноморца" и "Днепра". В последнем клубе он играл вместе с Чигринским.

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Теги: Спорт Футбол Греция
Источник: 24 канал
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