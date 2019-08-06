Украинский защитник "Шахтера" забил победный гол в Кубке Португалии: видео

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Валерий Бондаренко
Валерий Бондаренко / ФК "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко, выступающий на правах аренды за "Виторию Гимарайнш", вышел в стартовом составе на матч второго круга португальского Кубка лиги.

Украинец вышел в стартовом составе и отметился на 10-й минуте.

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Это был дебютный официальный матч Бондаренко за "Виторию Гимараеш" и первый гол. Ранее защитник забил за португальский клуб в контрольном матче.

К слову, переход Бондаренко в аренду в "Виторию" является частью соглашения по новому главному тренеру "Шахтера" Луишу Каштру, который перешел в донецкий клуб именно из "Витории".

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер
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