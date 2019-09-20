Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео

Защитник сборной Украины Игорь Пластун вышел за бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена". Украинец стал соавтором гола в свои ворота в этом матче.

На 74-й минуте при счете 3:1 в пользу "Гента" Пластун под прессингом отдал пас на своего вратаря Томаса Каминского. Однако голкипер неудачно остановил мяч, а затем когда пытался достать его с линии ворот, не сумел ногой до него дотянуться.

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Видео курьезного автогола

Однако этот гол не помешал "Генту" победить "Сент-Этьен" 3:2.

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Напомним, оба клуба находятся в одной группе Лиги Европы с украинской "Александрией", которая в параллельном матче проиграла "Вольфсбургу" на выезде. Именно против "Гента" сыграет "Александрия" 3 октября на "Арена Львов".