Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео

22 Читати новину українською
Игорь Пластун
Игорь Пластун

Защитник сборной Украины Игорь Пластун вышел за бельгийский "Гент" в матче Лиги Европы против "Сент-Этьена". Украинец стал соавтором гола в свои ворота в этом матче.

На 74-й минуте при счете 3:1 в пользу "Гента" Пластун под прессингом отдал пас на своего вратаря Томаса Каминского. Однако голкипер неудачно остановил мяч, а затем когда пытался достать его с линии ворот, не сумел ногой до него дотянуться.

Еще один: Вратарь-неудачник Кариус пропустил курьезный гол в ЛЕ, команда проиграла в дополнительное время

Видео курьезного автогола

Однако этот гол не помешал "Генту" победить "Сент-Этьен" 3:2.

К слову: Унизительные поражения россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы

Напомним, оба клуба находятся в одной группе Лиги Европы с украинской "Александрией", которая в параллельном матче проиграла "Вольфсбургу" на выезде. Именно против "Гента" сыграет "Александрия" 3 октября на "Арена Львов".

blog_ava
Кто такой Билл Гейтс: секреты успеха от основателя Microsoft
сегодня
959
Теги: Лига Европы Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео
сегодня 13:14 Украинский защитник стал соавтором курьезного автогола в матче Лиги Европы: видео
22
Ломаченко против Хэйни: в WBC объяснили когда может состояться бой с участием украинца
сегодня 11:50 Ломаченко против Хэйни: в WBC объяснили когда может состояться бой с участием украинца
29
Унизительные поражения россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы
сегодня 07:33 Унизительные поражения россиян, уверенные победы "Арсенала" и "Севильи": результаты Лиги Европы
1271
"Вольфсбург" на классе победил "Александрию": видеообзор матча
сегодня 00:01 "Вольфсбург" на классе победил "Александрию": видеообзор матча
257
Когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме ? – фанаты "Динамо" обратились к Зеленскому
19 сентября 23:01 Когда убийцы Гандзюк будут в тюрьме ? – фанаты "Динамо" обратились к Зеленскому
80
Новости
Больше новостей
Залиште відгук