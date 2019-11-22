Украинский защитник "Зари" близок к переходу в клуб из России

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Дмитрий Литвин / ФК "Заря"

Украинский защитник "Зари" Дмитрий Литвин может продолжить карьеру во втором по силе чемпионате России.

Литвин вскоре может перейти в российские "Химки" из ФНЛ, сообщает Zarya.lg.ua.

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На данный момент 23-летний украинец находится на просмотре в подмосковном клубе, куда может уйти, несмотря на свой контракт с командой Скрипника.

Литвин перебрался в "Зарю" в январе 2018 года. До этого украинец выступал в Португалии за "Авеш", "Фаре", "Реал Келуш" и вторую команду "Бенфики".

В нынешнем сезоне Литвин не играл за "Зарю". "Химки" находятся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, за них выступает украинец Артем Полярус, который ранее играл за "Александрию".

К слову, портал Тransfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро. Его контракт с "Зарей" истекает в конце 2020 года.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости России Новости Спорта Спорт ФК Заря Футбол
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