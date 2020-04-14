Известный украинский спортивный журналист заболел на коронавирус
Спортивный журналист Роман Куплевацкий, работающий на популярном Youtube-канале FootballHub, который входит в группу компаний "1+1 media", заразился коронавирусом.
Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в очередном выпуске издания.
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Сын нашего многолетнего оператора компьютерной верстки Владимира Куплевацкого – Роман, где-то подхватил эту проклятую заразу. Вот и загремели с ней в больницу", – написал он.
К слову, Роман часто контактировал с игроками киевского Динамо, работая для FootballHub в микст-зоне стадиона на домашних матчах киевского клуба.
Ситуация с коронавирусом в Украине: главное
- Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировали 3102 случаев коронавируса. К сожалению, 93 человека умерли. Зато 97 пациентов выздоровели.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по два; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.
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