Известный украинский спортивный журналист заболел на коронавирус

Спортивный журналист Роман Куплевацкий, работающий на популярном Youtube-канале FootballHub, который входит в группу компаний "1+1 media", заразился коронавирусом.

Об этом сообщил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в очередном выпуске издания.

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Сын нашего многолетнего оператора компьютерной верстки Владимира Куплевацкого – Роман, где-то подхватил эту проклятую заразу. Вот и загремели с ней в больницу", – написал он.

К слову, Роман часто контактировал с игроками киевского Динамо, работая для FootballHub в микст-зоне стадиона на домашних матчах киевского клуба.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 13 апреля в Украине зафиксировали 3102 случаев коронавируса . К сожалению, 93 человека умерли . Зато 97 пациентов выздоровели .

. К сожалению, . Зато . 12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

по всей Украине. 1 апреля правительство ужесточило карантинные ограничения: запретили находиться в общественных местах без маски; посещать парки и зоны отдыха, кроме выгула домашних животных; гулять по улицам группами более чем по два; проводить мероприятия группами больше 10 человек. Также запретили находиться на улицах детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

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