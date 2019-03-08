Украинским футболистом интересуется "Бавария", – тренер сборной Украины

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Команда "Нюрнберга"
Команда "Нюрнберга" / Zink/WoZi

Тренер сборной Украины U-17 Владимир Езерский рассказал о трех наиболее перспективных украинских футболистах. По словам наставника, одним из игроков уже интересуются топ-клубы.

Езерский рассказал, что в Германии есть игрок украинского происхождения Эрик Шуранов, который играет за Нюрнберг U-16.

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Футболист уже присоединяется за U-19 и главную команду "Нюрнберга".

"У футболиста есть желание играть за Украину, его отец родом из Днепропетровска. Парень прибыл на собрание, набил на бутсах "сине-желтый" флаг и сказал, что хочет играть за Украину", – рассказал Езерский.

В то же время у талантливого футболиста есть возможность выступать и за сборную Германии. Кроме того у Эрика Шуранова есть предложения от топ-клубов.

Я знаю, что у него есть сейчас конкретное предложение от "Баварии" Мюнхен и от еще некоторых топ-клубов. ФФУ уже знают и попросили, чтобы я его ввел, чтобы с ним развивался дальше,
– сказал тренер сборной U-17.

Как отметил Езерский, отец и сам футболист не против играть за сборную Украины.

 

 

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Теги: Спорт Бавария Трансферы Новости Спорта Футбол
Источник: 24 Канал
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