Украинским спортсменам существенно подняли стипендии: сколько будут получать победители Олимпиад

6 Читати новину українською
Украинским спортсменам существенно подняли стипендии: сколько будут получать победители Олимпиад

В правительстве решили позаботиться об украинских спортсменах и их тренерах. Поэтому значительно увеличили их финансовое обеспечение.

Правительство утвердило проект Указа Президента Украины "О стипендиях Президента Украины для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров". Если сейчас стипендия для победителя Олимпиады составляет 15 тысяч гривен, для чемпиона мира – 12 тысяч гривен, то, согласно проекту Указа, она составит 16 и 13 прожиточных минимумов соответственно.

Читайте также: Деревянченко заработает за бой с Головкиным рекордный гонорар

"Чемпионы Европы будут претендовать на стипендию размером 9 прожиточных минимумов, 8 и 7 за второе и третье места. Тренеры будут получать 50% от размера стипендии своих спортсменов", – заверил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Прожиточный минимум в Украине с 1 июля вырос до 1936 гривен. С 1 декабря 2019 года он должен составлять 2029 гривен. Таким образом победитель Олимпиады будет получать 30 976 гривен и 32 464 гривен с 1 декабря 2019 года. Чемпионы мира – 25 168 и 26 377 гривен соответственно.

Получать средства будут и молодые спортсмены. Те, кто занял 1-3 места на чемпионатах мира в ближайшей к взрослым возрастной группе должны получать от 8 до 6 прожиточных минимумов (это от 19 до 13 тысяч гривен сегодня), на чемпионатах Европы – от 6 до 4 прожиточных минимумов. Для победителей и призеров Юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира или Европы среди юниоров (юниорок) – 3 прожиточных минимума.

blog_ava
Протесты в Москве: Кремль начал сдавать своих
сегодня
596
Теги: Спорт Новости Спорта Олимпиада-2020 Игорь Жданов Деньги
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лига Европы: результаты всех матчей
14 августа 21:04 Лига Европы: результаты всех матчей
320
Трансферы команд УПЛ: онлайн
13 августа 14:35 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4210
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
13 августа 12:55 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4610
"Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
14 августа 20:09 "Динамо" ищет нового главного тренера: онлайн
283
Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
14 августа 16:36 Чего добилось "Динамо" под руководством Хацкевича
Ігор Саджениця 209
Новости
Больше новостей
Залиште відгук