Украинским спортсменам существенно подняли стипендии: сколько будут получать победители Олимпиад

В правительстве решили позаботиться об украинских спортсменах и их тренерах. Поэтому значительно увеличили их финансовое обеспечение.

Правительство утвердило проект Указа Президента Украины "О стипендиях Президента Украины для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров". Если сейчас стипендия для победителя Олимпиады составляет 15 тысяч гривен, для чемпиона мира – 12 тысяч гривен, то, согласно проекту Указа, она составит 16 и 13 прожиточных минимумов соответственно.

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"Чемпионы Европы будут претендовать на стипендию размером 9 прожиточных минимумов, 8 и 7 за второе и третье места. Тренеры будут получать 50% от размера стипендии своих спортсменов", – заверил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Прожиточный минимум в Украине с 1 июля вырос до 1936 гривен. С 1 декабря 2019 года он должен составлять 2029 гривен. Таким образом победитель Олимпиады будет получать 30 976 гривен и 32 464 гривен с 1 декабря 2019 года. Чемпионы мира – 25 168 и 26 377 гривен соответственно.

Получать средства будут и молодые спортсмены. Те, кто занял 1-3 места на чемпионатах мира в ближайшей к взрослым возрастной группе должны получать от 8 до 6 прожиточных минимумов (это от 19 до 13 тысяч гривен сегодня), на чемпионатах Европы – от 6 до 4 прожиточных минимумов. Для победителей и призеров Юношеских Олимпийских игр, чемпионатов мира или Европы среди юниоров (юниорок) – 3 прожиточных минимума.