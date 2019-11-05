Украинским спортсменам выплатят более 10 миллионов гривен для подготовки к Олимпиаде-2022

Национальный олимпийский комитет (НОК) выплатит 10,5 миллиона гривен олимпийских стипендий ведущим спортсменам для подготовки к Олимпийским играм 2022 года.

30 ведущих украинских спортсменов по зимним видам спорта будут получать стипендии, которые направлены на подготовку к ХХIV зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, сообщает НОК.

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Олимпийский комитет ежемесячно будет выплачивать финансовую помощь спортсменам элитной группы по биатлону, фристайлу, фигурному катанию, санному спорту, лыжным гонкам, сноубордингу и скелетону. Общий объем финансирования этой программы составляет 10,5 миллиона гривен.

Выплаты будут осуществляться с 1 ноября 2019 года до завершения самих Игр в Пекине.

Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной. Уверен, что эти персональные стипендии будут способствовать лучшей подготовке украинцев к зимним Олимпийским играм в Пекине-2022,

- заявил президент НОК Сергей Бубка.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут 4 – 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в Пекине состоялась летняя Олимпиада.