Украинским спортсменам выплатят более 10 миллионов гривен для подготовки к Олимпиаде-2022

11 Читати новину українською
Украинским спортсменам выплатят более 10 миллионов гривен для подготовки к Олимпиаде-2022
Украинским спортсменам выплатят более 10 миллионов гривен для подготовки к Олимпиаде-2022 / facebook.com/olympicua

Национальный олимпийский комитет (НОК) выплатит 10,5 миллиона гривен олимпийских стипендий ведущим спортсменам для подготовки к Олимпийским играм 2022 года.

30 ведущих украинских спортсменов по зимним видам спорта будут получать стипендии, которые направлены на подготовку к ХХIV зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года, сообщает НОК.

Смотрите также: Представлен талисман Олимпийских игр-2022

Олимпийский комитет ежемесячно будет выплачивать финансовую помощь спортсменам элитной группы по биатлону, фристайлу, фигурному катанию, санному спорту, лыжным гонкам, сноубордингу и скелетону. Общий объем финансирования этой программы составляет 10,5 миллиона гривен.

Выплаты будут осуществляться с 1 ноября 2019 года до завершения самих Игр в Пекине.

Поддержка атлетов является приоритетным направлением в деятельности Национального олимпийского комитета. Мы всегда находим пути помощи нашим спортсменам, которая является крайне важной. Уверен, что эти персональные стипендии будут способствовать лучшей подготовке украинцев к зимним Олимпийским играм в Пекине-2022,
- заявил президент НОК Сергей Бубка.

XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут 4 – 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом, принявшим и летние, и зимние Олимпийские игры. В 2008 году в Пекине состоялась летняя Олимпиада.

blog_ava
Когда в Украине будет Черная пятница: дата
сегодня
6084
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Олимпиада-2022
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
сегодня 19:14 Что будет делать Сауль Альварес после победы над Ковалевым: соперники и чемпионские бои
Андрій Тудовші 17
Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
4 ноября 22:40 Кто такая новая девушка Дениса Попова: сексуальная вице-мисс Украина (фото)
Вісент Луїс 321
Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
4 ноября 21:15 Защитник "Монако" разбил монитор VAR после удаления: видео
Юрій Семенюк 59
Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
4 ноября 19:02 Райан Гарсия – боксер, бросающий вызов Ломаченко, нокаутируя соперников в первом раунде
Андрій Тудовші 276
Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
4 ноября 18:30 Моуринью, тен Гаг или Почеттино: кто возглавит "Баварию"
Михайло Гема 51
Новости
Больше новостей
Залиште відгук