Украинское "эль-классико": травмы киевлян и новичок "горняков"

30 и 31 мая состоятся первые после начала карантина матчи чемпионата Украины. Сезон в Премьер-лиге решили доиграть на радость болельщиков. И теперь остается только надеяться, что больше в планы ничто не вмешается.

Пока матчи будут проходить без зрителей, что вряд ли кого-то радует. Матч "Шахтер" – "Динамо", который запланирован на 31 мая, например, перенесли в Киев на НСК "Олимпийский". Поскольку обе команды базируются в столице, и никто не захотел ехать в Харьков на пустой ОСК "Металлист".

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Президент "Динамо" Игорь Суркис уже отметил, что при пустых трибунах игра будет как товарищеская и добавил, что без зрителей даже матч дортмундской "Боруссии" против "Баварии" выглядел не так интересно. Правда, вместе с тем он отметил, что на настроение футболистов это никак не повлияет и все будут биться за победу до конца.

Что же касается шансов на победу, сейчас они на стороне "Шахтера". Аналитики Parimatch дают дончанам 48% на победу против 25% у "Динамо" (и 27% на ничью). Накануне киевляне не смогли справиться с лидером первой лиги "Рухом" (0:0), но взяли верх над "Олимпиком" (2:0). Тогда как "Шахтер" уверенно обыграл "Оболонь-Бровар" (4:0) и тот же "Рух" (4:1). Если судить по результатам этих спаррингов, "горняки" находятся в гораздо лучшей форме. Также Луиш Каштру позволил себе поэкспериментировать и дал сыграть вингеру Владиславу Вакуле. Правда, тот сыграл на позиции правого защитника.

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Каким будет состав на матч "Шахтера" и "Динамо" сказать пока сложно. Сейчас только тренеры достаточно хорошо знают возможности своих подопечных. У киевлян, в частности, не все гладко в плане лазарета. Травмы как минимум в Пиварича и Шапаренко. Не все в порядке и в Цыганкова. К тому же все чаще ходят слухи о том, что его могут выставить на трансфер в ближайшее время. И одна из причин как раз частые травмы футболиста.