Украинское дерби и решающий матч для "Днепра": анонс матча Кубка Европы ФИБА

В среду, 13 ноября, состоится матч Кубка Европы ФИБА между украинскими командами: "Днепр" примет "Киев-Баскет". Игра много в чем будет определяющей для днепрян. В трех предыдущих встречах турнира подопечные Дениса Журавлева уступили, и чтобы сохранить шансы на выход в следующий этап, им необходимо побеждать.

К сожалению, задача может усложниться, если игру пропустит защитник Генри Дугат, который продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне Суперлиги-Париматч он сыграл в 6 матчах, где набирал в среднем 12,3 очка, делал 3,5 подбора и отдавал 3,7 результативные передачи.

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К встрече с "Киев-Баскет" днепряне готовятся в хорошем настроении. Накануне команда в чемпионате взяла верх над "Химиком" – действующим чемпионом Украины. А вот киевляне на выезде уступили "Николаеву" и опустились на предпоследнее место в турнирной таблице. Команда Айнарса Багатскиса теперь явно постарается наверстать упущенное в еврокубках, чтобы сохранить за собой второе место в группе и продолжить борьбу за путевку в следующий этап.

"У нас была отличная поддержка болельщиков в матче с "Химиком" она зарядила ребят на победу. Залу отдельное спасибо. Надеемся на такую ​​же атмосферу и во время матча с "Киев-Баскет". Под вопросом участие в игре Генри Дугата. У него травма была еще в Софии. Он делал огромное усилие над собой, играя с поврежденной ногой, это настоящий героический поступок. Надеюсь, что он восстановится к ближайшему матчу, но последнее слово остается за врачами", – отметил главный тренер БК "Днепр" Денис Журавлев.

Затем "Днепр" сыграет дома против "Цмоки-Минск" (20 ноября) и также дома против "Левски" (27 ноября). "Киев-Баскет" сыграет дома против "Левски" (20 ноября) и на выезде против "Цмоки-Минск" (27 ноября).