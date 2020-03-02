24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Украинское дерби в НБА: Лень впервые обыграл Михайлюка в результативной игре – видео

- Читати новину українською

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" центрового сборной Украины Алексея Леня победил "Детройт" защитника нашей национальной команды Святослава Михайлюка – 106:100.

Михайлюк вышел в стартовой пятерке "Детройта" и суммарно провел на паркете почти 39 минут. За это время Святослав набрал 14 очков, реализовав 4 из 9 трехочковых. Также на счету защитника 6 подборов, 2 асисты и 4 потери.

К слову: НБА: украинский баскетболист Алексей Лень помог своей команде победить – видео

Видео действий Святослава Михайлюка

Лень начал поединок на скамейке запасных. Суммарно центровой отыграл в матче 28 минут. Алексей набрал 8 очков, сделал 13 подборов и 5 блок-шотов.

Видео действий Алексея Леня

"Сакраменто" идет на 10-м месте Западной конференции НБА, "Детройт" занимает 12-ю позицию на Востоке.

"Сакраменто" – "Детройт" 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)

 

Коронавирус из Китая: последние новости
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Святослав Михайлюк NBA Алексей Лень Спорт Баскетбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:18 Украинское дерби в НБА: Лень впервые обыграл Михайлюка в результативной игре – видео
Юрій Семенюк
1 марта 17:07 Вратарь "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустил позорный гол от "Эвертона": видео
Михайло Гема
1 марта 16:22 Финалист Евро-2016 забил фантастический гол ножницами в чемпионате Мексики – видео
Юрій Семенюк
1 марта 14:24 Украинский хоккеист Мережко до крови избил россиянина во время матча – видео
Юрій Семенюк
1 марта 11:31 Майки Гарсия в блестящем бою победил Варгаса и удачно дебютировал уже в 5-м весе: видео
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук