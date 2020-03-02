Украинское дерби в НБА: Лень впервые обыграл Михайлюка в результативной игре – видео

В матче регулярного чемпионата НБА "Сакраменто" центрового сборной Украины Алексея Леня победил "Детройт" защитника нашей национальной команды Святослава Михайлюка – 106:100.

Михайлюк вышел в стартовой пятерке "Детройта" и суммарно провел на паркете почти 39 минут. За это время Святослав набрал 14 очков, реализовав 4 из 9 трехочковых. Также на счету защитника 6 подборов, 2 асисты и 4 потери.

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Видео действий Святослава Михайлюка

Лень начал поединок на скамейке запасных. Суммарно центровой отыграл в матче 28 минут. Алексей набрал 8 очков, сделал 13 подборов и 5 блок-шотов.

Видео действий Алексея Леня

"Сакраменто" идет на 10-м месте Западной конференции НБА, "Детройт" занимает 12-ю позицию на Востоке.

"Сакраменто" – "Детройт" 106:100 (16:31, 34:20, 26:19, 30:30)